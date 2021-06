Torna dopo aver saltato una puntata Mara Venier con la sua Domenica In: la conduttrice si emoziona in diretta e non trattiene le lacrime.

Grande emozione questa domenica 20 giugno 2021 per il ritorno di Mara Venier su Rai 1. L’amatissima conduttrice di Domenica In ha aperto la puntata confessando le emozioni provate nel tornare in studio dopo la pausa di domenica scorsa.

Era stata lei stessa a raccontare il difficile momento che stava vivendo: lo ha fatto attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram dove l’8 giugno aveva spiegato di aver perso la sensibilità di una parte del viso in seguito ad un impianto ai denti effettuato da un dentista.

Qualche giorno fa aveva aggiornato i suoi follower circa le sue condizioni: “Sono stati giorni molto duri”, aveva fatto sapere tramite il popolare social network. “Il problema non è risolto, purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora”, aveva aggiunto.

Mara Venier, grande emozione a Domenica In: la conduttrice si commuove

A inizio puntata, proprio pochi minuti fa, la bella e simpatica Mara ha sentito il bisogno di ringraziare quanti le hanno dimostrato vicinanza in questi giorni così complicati.

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima. Voglio cominciare questa domenica facendo dei ringraziamenti, ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati facili per me. Messaggi che mi sono arrivati da persone comuni che mi seguono su Instagram, amici, colleghi…”, ha detto emozionatissima.

Siamo contenti di vedere di nuovo in tv la cara Mara e le auguriamo una pronta guarigione!