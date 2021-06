Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, weekend da sogno tra le Alpi: lo chalet in cui si trovano è incantevole! Tutti i dettagli della location.

È un periodo decisamente magico per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip 5 e, da quel momento, non si sono più separati. Una storia d’amore che procede a gonfie vele, ma non è tutto! Soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo per la coppia: qualche giorno fa è uscito il nuovo singolo di Pierpaolo, L’estate più calda, che è già un tormentone. Nel video clip del brano anche la sua Giulia, che lo ha aiutato e supportato nel progetto.

LEGGI ANCHE —-> Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: spunta un commento che non può passare inosservato

Dopo i giorni ricchi di impegni per l’uscita del singolo, i due innamorati hanno deciso di concedersi un weekend di relax in un luogo da sogno. Un soggiorno regalato alla coppia da alcuni fan, come spiega la Salemi nelle sue stories. Lo chalet immerso nelle Alpi è davvero incantevole, scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, weekend da sogno per la coppia: lo chalet immerso nelle montagne è meraviglioso

Un vero e proprio luogo da favola, quello dove si trovano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli! La coppia nata al GF Vip 5 sta trascorrendo il weekend in Trentino, in uno chalet che vi lascerà a bocca aperta. Si tratta dello Chalet Al Foss Alp Resort, un luogo davvero incantato: una vista mozzafiato sulle Alpi, con ristorante, spa, piscine e vasche idromassaggio all’aperto. Un luogo veramente incantevole, che si trova esattamente a Vermiglio (TN): per scoprire tutti i dettagli, date un’occhiata alla pagina ufficiale di Instagram dell’hotel, resterete incantati.

Insomma, atmosfera magica e tanto amore per Pierpaolo e Giulia, che possono contare sul supporto e il sostegno di un vero e proprio esercito di fan, i Prelemi, che non hanno smesso di seguirli dopo l’esperienza al GF.