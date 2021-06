Jasmine Carrisi lo rivela soltanto adesso: cosa ha fatto papà Al bano, resterete senza parole.

Ormai non si fa che parlare di lei, il motivo? La bellissima e bravissima Jasmine Carrisi, da pochissimo, ha dato vita ad un nuovo singolo che ha già conquistato tutti. Calamite, questo il titolo del brano, scelto, come vi abbiamo raccontato, da papà Al bano. Infatti, inizialmente, l’artista aveva optato come titolo Verso Sud, salvo poi, cambiare, grazie all’aiuto del cantante.

Jasmine ha così deciso di intraprendere la medesima strada di suo padre, entrando nel mondo della musica. Una scelta vincente, dato che, la cantante ha davvero una voce pazzesca, e ha tutte le carte in regola per toccare il successo. Jasmine è molto legata a suo padre, e proprio parlando del loro rapporto, ha rivelato un aneddoto che nessuno sapeva: cosa ha fatto Al bano.

Jasmine Carrisi, rivelazione incredibile: cosa ha fatto Al bano

Come vi abbiamo già detto, Jasmine Carrisi sta ottenendo un grande successo grazie al suo ultimo singolo, Calamite. Il brano è ascoltatissimo, e non potevamo aspettarci altro, dato che è veramente bellissimo. Ad aiutare l’artista nella scelta del titolo è stato suo padre Al bano.

Jasmine, proprio a proposito di suo padre, ha confessato un particolare che nessuno conosceva. Sappiamo benissimo quanto Al bano sia dedito al suo lavoro, tanto che, come riportato dalla Carrisi, nel giorno del suo compleanno, non ha smesso di lavorare: “Per quanto riguarda i festeggiamenti del suo compleanno, papà quel giorno ha lavorato, per cui abbiamo fatto solo una cena in famiglia”, ha raccontato a Mio.

Sembrerebbe, quindi, che Al bano, abbia deciso di passare il giorno del suo compleanno, lavorando. I festeggiamenti ci sono stati, certo, ma in forma ristretta, trascorrendo quel dì in famiglia, a cena.