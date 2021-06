“Mi restavano 5-10 minuti di vita”: il racconto terrificante della cantante

La famosa cantante sconvolge il pubblico con questo racconto terrificante: “Mi restavano 5-10 minuti di vita”

La famosa cantante ha deciso di raccontare la sua vita, tra gioie e dolori, in uno straordinario documentario. In particolare, l’artista ha sconvolto il pubblico con un racconto terrificante: “Mi restavano 5-10 minuti di vita“. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

Il racconto terrificante della cantante

Demi Lovato è una delle cantautrici più famose al mondo. L’artista ha esordito come attrice nel programma Barney & Friends, ma ha raggiunto il successo grazie al ruolo nella pellicola della Disney Camp Rock e al fortunato singolo This Is Me, con il quale si è fatta conoscere anche come cantante. Con il suo secondo album, Here We Go Again, è stata l’artista femminile più giovane della storia a debuttare in prima posizione nella classifica americana degli album.

In seguito, la Lovato ha raggiunto il successo soprattutto grazie ai singoli, raggiungendo la top 10 della Billboard Hot 100 con Skyscraper, Heart Attack e Sorry Not Sorry. Nella sua carriera, la cantautrice ha venduto oltre 24 milioni di copie nel solo territorio statunitense. La critica pensa che sia fra le migliori della sua generazione e nell’industria musicale in generale. Il suo quinto album in studio Confident è valso la sua prima candidatura al Premio Grammy.

La sua carriera, però, rischiava di essere stroncata da un’overdose di oppioidi di cui è stata vittima nel 2018. In quell’occasione, l’artista ha anche subito danni al cervello di cui porta strascichi ancora oggi. La cantante ha rivelato i drammatici dettagli di quell’episodio che ha segnato per sempre la sua vita nel documentario “Demi Lovato: Dancing With the Devil”: “I medici dissero che avevo ancora 5-10 minuti di vita. Mi è rimasto un danno cerebrale, e ancora oggi ne affronto gli effetti. Non guido una macchina perché ci sono punti ciechi nella mia vista. Per molto tempo ho avuto forti difficoltà a leggere. Questo mi ricorda cosa potrebbe accadere se mai dovessi entrare di nuovo in quel tunnel buio”.