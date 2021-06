Roberto Valbuzzi si mostra in uno scatto insieme a sua madre: l’avete mai vista? E’ impressionante: tutti l’hanno notato.

I personaggi del mondo dello spettacolo sono avvezzi a condividere sui social spesso, momenti che appartengono alla quotidianità, immagini particolari o anche scatti riguardanti il passato. Sappiamo, non solo i vip hanno questa forte abitudine, un po’ tutti, diciamo la verità, condividiamo sui nostri canali.

Ovviamente, ad essere maggiormente osservati sono le persone pubbliche, dato che, i loro profili sono seguiti da migliaia e migliaia di follower. La nostra attenzione, oggi, è caduta su uno degli chef più amati e apprezzati che, insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas, ci ha appassionato con Cortesie per gli ospiti: ma qual è il motivo? Ebbene, siamo andati a curiosare sul profilo instagram di Roberto Valbuzzi, e subito abbiamo notato una foto da lui pubblicata. Lo chef si è mostrato insieme a sua madre: l’avete mai vista? Impossibile non notarlo!

Roberto Valbuzzi, spunta lo scatto con sua madre: tutti l’hanno notato, bisogna ammetterlo

Cuoco e conduttore televisivo, abbiamo avuto il piacere di seguire Roberto Valbuzzi in particolar modo in Cortesie per gli ospiti, dove, qui, ha portato avanti il programma insieme a Csaba Dalla Zorza e Diego Thomas. La popolarità del noto chef , in questi anni, è ovviamente cresciuta, e i suoi follower sono divenuti migliaia.

Proprio sul suo profilo instagram, come vi abbiamo poco fa anticipato, non è sfuggita una foto molto particolare. Valbuzzi si è mostrato insieme a sua madre, e tutti l’hanno notato. Ma di cosa parliamo? Molti, osservando lo scatto, non hanno potuto non esprimere la bellezza della donna, e il fatto che sia giovanissima.

Avete visto anche voi l’immagine? Cosa ne pensate? Lo chef ha reso noto lo scatto nel giorno del compleanno della sua amata mamma, perchè a corredo della foto ha scritto: “E sono… Auguri mamma! Grazie”.