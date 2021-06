E’ stata una ballerina di Amici 16, la ricordate? Impossibile dimenticarla, ci ha letteralmente travolti: com’è oggi, a distanza di 5 anni.

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, quest’anno, alla sua ventesima edizione. Questa appena conclusasi ha visto trionfare Giulia Stabile, è lei la prima ballerina donna a vincere il talent. Alla Finalissima, si è trovata a confrontarsi con il suo fidanzato Sangiovanni, ma è riuscita ad avere la meglio e l’amato artista ha conquistato il secondo posto. Come abbiamo detto, sono venti le edizioni, e per questo, sono stati tantissimi gli allievi che hanno fatto parte della scuola.

Li ricordate proprio tutti? Oggi, vogliamo porre la nostra attenzione su una delle ballerine che ci ha avvolti con il suo talento, lei è Vittoria Markov, e ha fatto parte di Amici nella sedicesima edizione: la ricordate?

E’ stata una ballerina di Amici nella sedicesima edizione: com’è oggi a distanza di 5 anni

Ha fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2016-2017, Vittoria Markov ci ha lasciato senza fiato grazie al suo talento; nel programma, ogni volta, ha portato in scena delle esibizioni pazzesche. In Amici 16, riuscì ad arrivare alla fase finale, ma non a conquistare il primo posto. Il vincitore fu Andreas Muller, ballerino trovatosi a scontrarsi con Riki Marcuzzo.

Ebbene, la domanda, adesso, sorge lecita: ricordate Vittoria Markov? Sicuramente sì, perchè, come abbiamo detto, è stata pazzesca! Ma com’è diventata a distanza di circa 5 anni, e cosa fa oggi? Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, e subito abbiamo notato che la bellissima e bravissima ex allieva di Amici ha continuato ad inseguire il suo sogno, e in questi anni, ha raggiunto grandi traguardi. Ha ballato per numerosi artisti, e ha fatto parte di numerosi spettacoli.

Dalla foto, invece, vediamo che Vittoria non è affatto cambiata, è sempre bellissima, bisogna ammetterlo!