Stefano De Martino e il suo futuro in tv: proprio in queste ore, è emerso qualcosa davvero di straordinario, non l’avrebbe mai immaginato.

Dopo l’addio ad Amici, Stefano De Martino si è cimentato in una nuova ed incredibile avventura televisiva: la conduzione. E, seppure non l’avesse mai fatto prima d’ora, ha conquistato tutti. Sempre sul pezzo e pronta a far divertire il suo pubblico, il giovanissimo napoletano si è dimostrato la vera e propria scoperta della scorsa stagione televisiva. Con lui al timone, ogni programma riscuote un successo davvero impressionante. A partire, quindi, da “Stasera tutto è possibile”, programma “ereditato” da Amadeus. Fino a “Made in Sud”, in compagnia di Fatima Trotta.

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà nella prossima stagione? Recentemente, l’abbiamo visto su Canale 5 nei panni di giudice ad Amici. Ed, addirittura, si vocifera che Stefano De Martino potesse approdare proprio in quest’azienda in compagnia di Lorella Cuccarini. È davvero così? Proprio in queste ore, è emersa un’importante novità sul suo futuro in tv. Scopriamolo!

Stefano De Martino e il suo futuro in tv: cosa è emerso in queste ore

Cosa accadrà, quindi, al futuro in tv di Stefano De Martino? Da diversi anni a questa parte, l’ex ballerino Amici si è dimostrato l’asso nella manica della Rai, ma cosa succederà a partire da Settembre prossimo? Il bel De Martino, quindi, continuerà ad essere una presenza fissa all’interno dell’azienda di Viale Mazzini? Oppure, come si è detto in queste ultime settimane, è pronto a “sbarcare” in Mediaset? Ebbene. Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che Stefano sia pronto ad una nuova stagione con la Rai.

Avete letto proprio bene, si! Da quanto ci dice Davide Maggio, non soltanto sembrerebbe che Stefano De Martino sia prossimo al rinnovo con la Rai, ma sarà il destinatario di due programmi. Il primo, ovviamente, è “Stasera tutto è possibile”. Il programma, sin dal primo momento, ha riscosso un successo impressionante. E sembrerebbe che una terza edizione con lui al timone è confermata. Il secondo programma, invece, riguarda una serata evento organizzata per il prossimo autunno. “Dovrebbe condurre la serata proprio Stefano De Martino”, è stato detto.

Insomma, sembrerebbe che, per un nuovo anno ancora, Stefano De Martino sia la colonna portante delle nostre serate. Cosa ne pensate?