Temptation Island, chi sono Natascia e Alessio: “Lei mi trascura”, come finirà tra loro? Conosciamo meglio questa coppia.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova scoppiettante edizione di Temptation Island. Quello con il docu reality di Canale 5 è ormai un appuntamento fisso imperdibile in estate. La prima puntata del programma andrà in onda mercoledì 30 giugno 2021: non vediamo l’ora! Soprattutto perché i video di presentazione delle coppie promettono scintille.

LEGGI ANCHE —-> Temptation Island, l’annuncio è appena arrivato: festa grande per l’amatissima coppia, cos’è successo

E tra i protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti ci sono anche loro, Natascia ed Alessio, una delle coppie ufficiali di questa edizione. Curiosi di scoprire chi ha scritto a Tempation Island e per quale motivo? Vi raccontiamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, chi sono Natascia e Alessio: convivono, ma qualcosa non sembra andare bene…

Nuove coppie, nuove tentazioni ma soprattutto nuovi falò! Temptation Island sta per tornare e i telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi in questo nuovo viaggio nei sentimenti. Sentimenti che alcune coppie decidono di mettere alla prova proprio attraverso la trasmissione di Maria De Filippi. Tra questi ci sono anche Natascia e Alessio, fidanzati da due anni e mezzo. La coppia convive da un anno a casa di lei, ma non sembra procedere tutto per il meglio.

“Scrivo io a Temptation Island perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi è diventato moto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non c’è niente di male nell’essere me stessa”, dichiara Natascia, 31 anni. La versione di Alessio però è diversa: “Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione, non si rende conto quando m trascuri in delle circostanze”. Ma per Natascia questa è una conseguenza del fatto che si è sentita troppo giudicata da lui…come finirà il viaggio nei sentimenti di questa coppia?

Non ci resta che attendere qualche giorno per seguire questa e tutte le altre storie di questa edizione. Noi non vediamo l’ora! E voi, la seguirete?