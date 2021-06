Tommaso Zorzi ha commentato il diploma di Tommaso Stanzani, arrivato nelle ultime ore: su Instagram volano cuori e messaggi d’amore!

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non nascondono più i loro sentimenti sui social. I due famosi personaggi televisivi, il vincitore del GF VIP e opinionista dell’Isola ed il ballerino di Amici 20, condividono un forte legame. Stanzani in questi giorni si è sottoposto agli esami di maturità: nelle ultime ore si è diplomato e con un lungo messaggio sui social ha raccontato le sue emozioni. Un lunghissimo messaggio ha fatto commuovere i fan che hanno subito notato anche un messaggio ben preciso. Ecco cosa ha scritto Tommaso Zorzi!

Tommaso Stanzani: “Finalmente maturo”, il commento di Zorzi scioglie il web

Tommaso Zorzi non si nasconde più ormai: il suo rapporto così stretto con Tommaso Stanzani è noto a tutti. L’ex ballerino di Amici 20 nelle ultime ore si è diplomato: con un lungo post sui social ha raccontato le sue emozioni.

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO” sono le parole scritte da Tommaso Stanzani nel suo ultimo post Instagram. Si mostra al fianco dei suoi genitori, ecco il post:

Tutti hanno notato quel commento di Tommaso Zorzi, ricco di amore.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi non ha potuto, purtroppo, presenziare agli esami di maturità del ballerino. Ha fatto sentire però la sua vicinanza!