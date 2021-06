Ultimo, sapete chi è la fidanzata? È la figlia di una famosissima showgirl

Sapete chi è la fidanzata di Ultimo? È la figlia di una famosissima showgirl: di seguito vi diciamo di chi si tratta

Ultimo è uno dei cantautori più amati dagli italiani, soprattutto dai giovani. La sua carriera è iniziata molto presto, anche se la strada è sin da subito in salita. Il cantautore viene infatti scartato alle selezioni per il Festival di Sanremo 2015, ad X Factor e ad Amici. Il romano però non demorde e nel 2018 riesce ad entrare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il cantautore si classifica al primo posto con il suo brano “Il ballo delle incertezze“. Da quel momento la sua carriera è in ascesa. L’anno dopo partecipa nuovamente a Sanremo, classificandosi al secondo posto con il brano I tuoi particolari.

Ultimo, chi è la fidanzata

Dopo la fine della storia d’amore con Federica Lelli, il cantautore ha ritrovato il sorriso accanto a Jacqueline. Lei è nata a Roma il 10 marzo del 2000 ed è frutto della relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni di Giacomo. La ragazza ha vissuto con la mamma a Hong Kong per alcuni anni, salvo poi rientrare in Italia nel 2013. Oggi abita a Roma, dove frequenta il famoso cantautore, e sogna di lavorare nel cinema.

Da quando la relazione tra Ultimo e Jaqueline è divenuta ufficiale, il cantautore ha anche iniziato a pubblicare qualche scatto sui social. Di recente, ad esempio, ha pubblicato una foto con la figlia di Heather Parisi, ricevendo migliaia di like e addirittura il commento di Tiziano Ferro. Il collega ha scritto sotto al post: “Che belli! Jac me la ricordo piccolina, e guarda adesso che bella coppia di ‘piccoli adulti’ “. La loro storia d’amore procede dunque a gonfie vele e i fan sono felici per loro.