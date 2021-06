Ha incantato il pubblico italiano con la sua voce da usignolo trionfando a Sanremo nel 2008 insieme a Giò Di Tonno: Lola Ponce ora.

Una bellezza e un talento provenienti dall’Argentina: negli anni Duemila Lola Ponce conquistò l’Italia partecipando al famosissimo musical di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris” nel ruolo di Esmeralda. Bellissima e con una voce dal timbro non comune, l’artista sudamericana cominciava così, in quel lontano 2002, la sua ascesa verso il successo.

L’anno prima aveva già pubblicato un album intitolato “Inalcanzable” e grazie allo strepitoso successo ottenuto col musical si trasferisce nel nostro Paese e diventa una vera star. Nel 2005 è ospite al Festival di Sanremo e lavora accanto a Giorgio Panariello nella trasmissione “Ma il cielo è sempre più blu”.

Nel 2008 partecipa alla celebre kermesse canora come concorrente in coppia con Giò Di Tonno col quale aveva condiviso il palco di Notre Dame. I due vincono col brano “Colpo di fulmine”. Anche il cinema si accorge di lei: recita infatti nel film “Polvere”. Non solo, partecipa anche alla fiction tv “Butta la luna” e conduce Mai dire Grande Fratello Show.

Ma che fine ha fatto Lola? Com’è la sua vita ora, dopo oltre un decennio? Scopriamolo!

Lola Ponce ora, come si mostra la bella artista argentina

Anche se in Italia è assente da un po’, nella sua patria Lola Ponce ha continuato a lavorare nella moda e in tv. E’ stata concorrente del programma Bailando per un sueno, versione argentina del nostro Ballando con le stelle ed ha recitato nella telenovela El Talisman.

E’ proprio in questa fase che incontra quello che diventerà suo marito, l’attore Aaron Diaz. I due recitavano la parte di due fratelli ma, ironia della sorte, nella realtà si sono innamorati.

Si sono sposati nell’ottobre 2014 a Marrakech ed hannop avuto due splendide figlie, Erin e Regina.