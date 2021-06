J.T Clark si è rivolto a Vite al limite per cambiare la sua vita: pesava 400 kili ed aveva una grande massa sulla gamba. Ha avuto una trasformazione incredibile!

Tra i programmi televisivi più famosi di Real Time c’è senza dubbio Vite al limite. Non si tratta di una semplice trasmissione che ‘racconta storie’, bensì regala speranza a chi soffre gravemente di obesità. Tante persone cercano di dare una svolta definitiva alla loro vita, di cambiarla: così si affidano al Dottor Nowzaradan! I telespettatori di Real Time si appassionano alle storie incredibili dei pazienti che lavorano e lottano duramente per ritrovare se stessi. Ricordate J T Clark? Pesava quasi 900 libbre, aveva una massa molto grande sulla gamba ed una fortissima dipendenza dal cibo. Ecco come sta oggi!

Vite al limite, J.T. Clark più di 400 chili e una massa enorme sulla gamba: si è trasformato

JT Clark è uno dei pazienti del Dr Now in Vite al limite. L’uomo a 32 anni pesava quasi 900 libbre ed aveva una massa di linfedema da 100 libbre sulla gamba: la sua dipendenza dal cibo ha messo a serio rischio e pericolo la sua vita. Così ha chiesto l’aiuto al Dottor Nowzaradan, convinto anche dalla sua fidanzata.

L’uomo ha cominciato un lungo e tortuoso percorso: è andato incontro a diverse complicazioni, dolori lancinanti e problemi psicologici. Il percorso è stato ricco di insidie ma i risultati arrivati sono stati sorprendenti. Dopo un intervento di bypass gastrico, dopo aver fatto una durissima dieta e gli esercizi prescritti dal Dottor Now, J T Clark ha perso 190 kili! Il risultato è davvero incredibile.

Il suo percorso di dimagrimento e di cura ovviamente non è terminato. Oggi dovrebbe pesare poco più di 220 kili, sta curando il linfedema alla gamba nella speranza di rimettersi in piedi, a camminare.