“È arrivata Viola”, l’amatissima attrice diventa mamma: l’annuncio apparso qualche ora fa sui social è dolcissimo.

Sono tanti i personaggi noti che utilizzano i social per annunciare notizie e novità ai propri fan. E, poco fa, lo ha fatto anche un’amatissima attrice. Che ha comunicato attraverso Instagram l’arrivo della sua prima figlia. Due giorni fa, il 19 giugno 2021, è nata la piccola Viola e l’attrice lo ha annunciato con un post davvero dolcissimo

“Toccare il cielo con un dito”, scrive l’artista napoletana, che condivide uno scatto emozionante: la sua mano tocca il piedino della nuova arrivata. Curiosi di scoprire chi è questa meravigliosa neo mamma? Piccolo indizio: è una delle protagoniste dell’amatissima fiction Il commissario Ricciardi.

“È arrivata Viola”, che gioia immensa: la famosa attrice è diventata mamma per la prima volta

Fiocco rosa per una delle attrici più amate della nostra tv. Parliamo di Serena Iansiti, che il 19 giugno è diventata mamma della piccola Viola. Ad annunciarlo è stata proprio l’attrice, condividendo un dolcissimo scatto insieme alla sua bambina. Bambina nata dall’amore con lo spagnolo Ferran Paredes Rubio, con cui è legata dal 2019.

Una gioia immensa per l’attrice, mamma per la prima volta a 36 anni:

Il post è stato letteralmente invaso dai cuoricini e i commenti di fan e colleghi. Ai quali non possiamo che unirci, mandando i nostri auguri di cuore a questa meravigliosa coppia. Auguri mamma Serena e benvenuta al mondo dolcissima Viola!

Una carriera stellare per Serena Iansiti

Come abbiamo già detto, la Iansiti è stata una delle protagoniste della serie Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale. E sarà anche sul set della seconda stagione dell’amatissima serie tv di Rai Uno. Ma ricordate gli altri ruoli della napoletana? Agli inizi l’abbiamo vista in Centovetrine, da lì una carriera di gran successo: tra gli altri, ha recitato in Squadra Antimafia, Le tre rose di Eva, I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Montalbano, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Un passo dal cielo.