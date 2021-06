Ilary Blasi, che da qualche settimana ha concluso L’Isola dei Famosi, ha rivelato a Il Fatto Quotidiano qualcosa che riguarda il suo lavoro.

Quest’anno per la prima volta è stata lei a condurre L’Isola dei Famosi e il risultato è stato come sempre eccellente. Ilary Blasi, che abbiamo conosciuto nei primi anni Duemila come letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti, oggi è un’affermata presentatrice tra le più apprezzate della tv. Oltre alla sua bellezza, la moglie di Francesco Totti è amatissima per la sua schiettezza, il suo presentarsi al pubblico senza filtri.

Dopo essere stata al timone di un altro importantissimo reality di Canale 5 come il GF Vip, Ilary ha dato un’altra prova formidabile del suo talento e della sua capacità di conquistare il pubblico e chissà che non venga riconfermata anche l’anno prossimo a L’Isola dei Famosi.

Ma ora cosa succederà? La bella romana ha altri progetti riguardanti il suo lavoro? E’ stata lei stessa a rispondere in un’intervista al Il Fatto Quotidiano.

Ilary Blasi lo ha detto chiaramente: cosa sogna per il suo futuro nel lavoro

Molti ricorderanno che la Blasi nel 2006 è stata valletta di Giorgio Panariello al Festival di Sanremo. Ora la conduttrice ha ammesso che le piacerebbe tornare alla celebre kermesse canora: “Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo. La presentatrice, quindi sogna di tornare al timone della kermesse musicale con un ruolo più di rilievo”.

Ma come nacque quell’avventura che la portò diretta sul palco del Teatro Ariston? A Il Fatto Ilary ha raccontato che Panariello la chiamò in un periodo in cui, avendo da poco partorito, era assente dalla tv. “Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente. Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita. È stata un’edizione difficile ma io non l’ho vissuta così. Forse per il mio ruolo ma anche perché per me era una tutta una novità, ho un bellissimo ricordo”, ha raccontato.

E a voi piacerebbe rivederla a Sanremo?