Elisa Isoardi ha raccontato cosa le è accaduto in Honduras, durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 15: ecco tutti i dettagli sull’incidente all’occhio.

Elisa Isoardi oltre ad essere una famosissima conduttrice televisiva italiana, è l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Nella quindicesima edizione del reality ha conquistato il pubblico con la sua grinta, il suo coraggio e la sua tenacia. Purtroppo, il suo percorso è dovuto terminare prima del previsto: un incidente all’occhio l’ha costretta ad abbandonare l’Isola e salutare i suoi compagni d’avventura. Ma cosa è successo nel dettaglio quel giorno in cui ha iniziato a lamentare dolore all’occhio? Dopo averla bendata, i medici le hanno dato il responso: doveva tornare a casa.

“Un lapillo rovente è finito nell’occhio”: Elisa Isoardi racconta cosa le è accaduto

Elisa Isoardi ha dovuto interrompere la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 a causa di un incidente all’occhio. La famosa conduttrice ha conquistato il pubblico con il suo carattere forte, la sua tenacia, la sua grinta ed anche il suo spirito selvaggio: purtroppo è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe immaginato. Elisa mentre accendeva il fuoco è stata colpita da qualcosa all’occhio: dopo esser stata visitata e bendata, ha dovuto obbligatoriamente lasciare i compagni d’avventura in Honduras per ulteriori accertamenti.

“Ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento: un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più” ha raccontato la Isoardi a Verissimo Le Storie. Purtroppo, dopo le visite mediche in Honduras, è arrivato il responso per la conduttrice: è stata costretta ad abbandonare il reality per curarsi correttamente, a casa. “Volevo restare, ma la salute viene prima di tutto. Ho abbandonato l’Isola con la consapevolezza di essermi messa a nudo per la prima volta dopo 18 anni di carriera. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare accertamenti, ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso che ho fatto all’Isola perché mi ha dato modo di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo le fragilità senza perdere la gioia di vivere” ha proseguito a Verissimo.