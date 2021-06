La splendida Ornella Muti vive in una villa immersa nel verde, ma non indovinereste mai cos’era prima la sua casa: resterete senza parole.

Ornella Muti avrebbe deciso di lasciarsi alle spalle lo stress della vita metropolitana: così, la bellissima attrice si è trasferita da Roma in Piemonte, a Lerna per l’esattezza, in provincia di Alessandria.

Una vita a contatto con la natura, quindi: giardini e ampie vetrate in un’atmosfera molto rilassante. Dai sui scatti su Instagram si nota anche la presenza di un maialino “domestico”, ma scopriamo tutti i dettagli più particolari e interessanti della dimora dell’amatissima attrice, ancora oggi icona di fascino e bellezza.

Ornella Muti, la sua casa è davvero elegante: non indovinereste mai cos’era prima

Nella casa che Ornella condivide con sua figlia Nike Rivelli, salta subito all’occhio la presenza del legno chiaro e dei colori tenui. Un particolare che contribuisce a creare un clima accogliente e allo stesso tempo raffinato.

Lo stile dell’arredamento è shabby chic; le ampie vetrate danno molta luce agli ambienti. Nel salone, il camino e il soffitto con travi in legno regala tanto calore e relax, come mostra un video pubblicato da Nike ad Halloween su Instagram.

Ebbene, prima questa splendida abitazione era un’abbazia, l’avreste mai detto? D’altronde il luogo così tranquillo e l’atmosfera di pace che vi si respira è proprio ideale per un edificio del genere.