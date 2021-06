In occasione dei 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, la sua casa è stata aperta al pubblico: al suo interno, un sorprendente ‘segreto’.

E’ considerato il re del cinema italiano e, effettivamente, come non essere d’accordo? Nessuno meglio di Alberto Sordi ha saputo rappresentare vizi e virtù dell’uomo italiano, tema trattato magistralmente nei suoi film.

Ancora oggi, dopo ben 18 anni dalla sua morte, il grande ‘Albertone’ è un’icona nazionale ma non tutti conoscono alcuni ‘segreti’ della sua vita oltre la macchina da presa. Oggi vogliamo parlarvi proprio di questo: avete mai visto la sua casa? L’anno scorso ricorreva il centenario dalla sua nascita e per l’occasione la villa romana è stata aperta al pubblico. Non immaginereste mai cosa si trova al suo interno, scopriamolo!

Alberto Sordi, nella sua casa dettagli sorprendenti: nessuno lo immaginerebbe

All’età di 37 anni, Sordi acquistò una meravigliosa villa stile anni ’30 a Roma, nei pressi delle Terme di Caracalla, riuscendo a battere sul tempo il collega Vittorio De Sica.

Quando nel 2020 si celebravano i 100 anni dalla sua nascita, la favolosa dimora è stata mostrata al pubblico che ha potuto così scoprire tutti i ‘segreti’ che l’attore vi custodiva. Già nell’ingresso si può ammirare una scultura che rappresenta un cavallo bianco, i lampadari in cristallo e gli archi conferiscono all’ambiente eleganza e imponenza. Moltissimi i quadri che ritraggono lo stesso Alberto Sordi sui set dei suoi film più famosi senza dimenticare la collezione dei suoi oggetti più rappresentativi come i cappelli che indossava in scena.

Oltre al teatro e alla sala cinema, un altro luogo ‘sacro’ per l’attore era la sua barberia personale dove era solito sostare la mattina, davanti allo specchio dedicandosi al trucco di scena.