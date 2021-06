Avete mai visto il padre di Jennifer Lopez? Lo scatto fa boom di like, quanta bellezza!

Siamo tutti avvezzi a condividere sui nostri canali social, il mondo del web fa parte della nostra quotidianità. Bisogna ammetterlo, non riusciamo più a fare a meno di aprire per qualche minuto facebook, instagram e via dicendo. Ma chi più di tutti utilizza i social? Ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo.

Sono i vip coloro che riscontrano l’attenzione maggiore con profili da migliaia e migliaia di follower. Una delle star più amate e apprezzate in assoluto è lei, Jennifer Lopez che, proprio negli ultimi tempi, si è trovata al centro del gossip, per la relazione con Ben Affleck. L’amatissima artista ha un profilo instagram da 160 milioni di follower, e proprio qui, qualche giorno fa, ha reso noto uno scatto bellissimo, insieme al suo papà: l’avete mai visto?

Jennifer Lopez, in uno scatto insieme a suo padre: l’avete mai visto?

Jennifer Lopez, negli ultimi tempi, si è trovata al centro dell’attenzione per la sua relazione con l’attore Ben Affleck. I due, come sappiamo, sono stati fidanzati tanti anni fa, e la storia era terminata. Ma colpo di scena, sembrerebbe che sia scoppiato nuovamente l’amore.

Come abbiamo poco prima riportato, l’artista è molto attiva sui social e con un profilo instagram di ben 160 milioni di follower, riscontra sempre l’attenzione dei suoi fan. Nelle ultime ore, una foto in particolare non è passata inosservata: Jennifer ha reso noto lo scatto insieme al suo papà: l’avete mai visto? Osservate in basso, la cantante si mostra insieme a lui, in un tenero ritratto.

Ovviamente lo scatto è stato accolto da migliaia di commenti, tutti bellissimi!