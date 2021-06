Mediaset, cambia tutto nella programmazione dei prossimi giorni: accadrà nel fine settimana, nessuno se lo aspettava.

È estate e questo vuol dire solo una cosa per gran parte dei principali programmi tv: è tempo di vacanze! Tantissime trasmissioni amate, infatti, sono in “pausa”, per tornate a settembre. Alcune novità, però, sono arrivate proprio in estate, come Grand Hotel – Intrighi e Passioni, la fiction in onda ogni mercoledì sera su Canale 5.

Ebbene, è in arrivo una novità che riguarda proprio la serie tv spagnola: accadrà questa settimana! Scopriamo nei dettagli tutte le variazioni che Mediaset apporterà alla programmazione della prima serata.

Mediaset, cambia tutto: tante variazioni nella prima serata di Canale 5

Domani, mercoledì 23 giugno 2021, andrà in onda la terza puntata di Grand Hotel: due nuove puntate della serie tv spagnola, tutte da vivere. Ma c’è una grande novità: questa settimana l’appuntamento con la serie raddoppierà. Grand Hotel infatti andrà in onda anche sabato sera, in contemporanea con la partita della Nazionale Italiana, trasmessa da Rai Uno. La serie prenderà il posto della replica di The Winner Is, lo show di Gerry Scotti che è in onda da qualche settimana. Quando andrà in onda il programma? Il giorno dopo, domenica 27 giugno.

Insomma, cambiamenti importanti in casa Mediaset, ma è bene precisare che la puntata di domani sera di Grand Hotel andrà regolarmente in onda, oltre a quella di sabato sera 26 giugno. Dal prossimo mercoledì, però, la serie lascerà spazio alla prima puntata di Temptation Island, il docu reality di Maria De Filippi dedicato alle coppie. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, inizierà proprio il 30 giugno.

Doppio appuntamento per questa settimana per Grand Hotel, che poi si sposterà al sabato sera. Quattro nuovi episodi in arrivo, quindi, per i fan della serie spagnola: cosa accadrà a Julio e Alicia? Non perdetevi le prossime puntate! I colpi di scena saranno tantissimi!