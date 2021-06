L’abbiamo visto ad Amici 17: ricordate il ballerino? La sua arte ci ha completamente travolti!

Quest’anno, Amici di Maria De Filippi ha ottenuto un seguito di ascolti record; la ventesima edizione ha visto trionfare per la prima volta in assoluto una ballerina donna, e a portare a casa la coppa è stata Giulia Stabile. La ballerina si è trovata a confrontarsi alla Finalissima con il suo fidanzato Sangiovanni, che ha ottenuto il secondo posto e tanti premi.

Leggi anche Amici, Giulia Stabile festeggia il compleanno: il gesto di Sangiovanni ha fatto impazzire tutti

Il debutto del talent show è avvenuto nel 2001, quando, allora, si chiamava Saranno Famosi, e solo nel 2003, è stato cambiato in Amici. Anzi, nei primi anni, non erano presenti solo la categoria canto e ballo, ma anche la categoria recitazione, e tantissime altre novità, poi eliminate. Gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia sono stati centinaia, ed è palesemente impossibile ricordarli tutti. Adesso, vogliamo concentrare la nostra attenzione su uno dei ballerini che ha fatto parte della diciassettesima edizione: ricordate Daniele Rommelli? La sua arte ha appassionato proprio tutti!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

E’ stato un ballerino di Amici 17: lo ricordate? com’è oggi e cosa fa

Amici di Maria De Filippi è arrivato quest’anno alla sua ventesima edizione; un’edizione che ha ottenuto il record di ascolti, con uno share pazzesco. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, sono stati apportati diversi cambiamenti, necessari per mantenere la sicurezza. Nonostante tali cambiamenti e la grande difficoltà, il talent è stato seguitissimo, e il merito si deve sicuramente alla conduttrice. Maria De Filippi continua a fare il botto, i suoi programmi sono sempre un successo!

Leggi anche Amici, Rosa rompe il silenzio su Deddy: adesso non ci sono più dubbi

Come abbiamo detto poco prima, Amici ha avuto il suo debutto nel 2001, e da allora, nella scuola, sono stati centinaia, se non oltre, i ragazzi che sono entrati a farne parte, ed è ora davvero difficile ricordarli tutti. Per questo, abbiamo deciso di rispolverare un po’ l’album della scuola, e quindi dei ricordi, e abbiamo concentrato la nostra attenzione su un ex allievo: vi chiediamo, ricordate Daniele Rommelli? Il ballerino è stato concorrente nella diciassettesima edizione, esattamente nell’anno 2017-2018. Qui è riuscito ad arrivare alla Fase Serale, ma non a vincere, infatti, quell’anno, a trionfare fu Irama, seguito dal secondo posto di Carmen Ferreri. Ora, la domanda che sorge spontanea è questa: com’è diventato a distanza di pochi anni Rommelli? Ha continuato ad inseguire il suo sogno?

Come potete osservare dalla foto, Daniele non sembra affatto cambiato, non trovate anche voi? Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, e dalle foto rese note e dai diversi video pubblicati in cui si mostra danzare, si comprende chiaramente che l’ex allievo di Amici ha continuato e continua ancora oggi ad appassionare il pubblico con la sua arte.