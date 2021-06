Tra il 1988 e il 1998 è stata la simpatica Roseanne di Pappa e Ciccia: la sua incredibile trasformazione dopo tutti questi anni.

La divertentissima sit-com americana Pappa e Ciccia (in lingua originale ‘Roseanne’) sbarcò in Italia su Canale 5 nel 1990. Il suo creatore, Matt Williams, era anche sceneggiatore di un altro famosissimo telefilm, I Robinson. Protagonista era una classica famiglia statunitense, i Conner, formata da Roseanne, il marito Dan, e i tre figli: Becky, Darlene e DJ.

Risate assicurate, ma anche momenti di riflessione su problemi a sfondo sociale come la povertà, l’obesità, l’emancipazione della donna, l’omosessualità.

Gran parte del successo si deve sicuramente alla sua protagonista, la simpaticissima attrice Roseanne Barr, all’epoca con qualche chilo di troppo ma con uno humor esilarante. Sono passati ormai più di 20 anni, l’avete vista oggi? Ha avuto una trasformazione incredibile, resterete sbalorditi!

Pappa e Ciccia, l’attrice protagonista Roseanne Barr oggi: irriconoscibile, che trasformazione!

Nata a Salt Lake City da una famiglia di origine ebraica, Roseanne Barr è ancora oggi un’attrice: oltre alla recitazione, conduce programmi tv e si occupa di doppiaggio.

Sposata e divorziata tre volte, ha avuto tre figli dal primo marito, Bill Pentaland, ed uno dal terzo. Oggi è in coppia col musicista Johnny Argent. Nel 2012 era in lista per la nomination come candidata per il Partito Verde degli Stati Uniti alla Presidenza degli USA. Molto attiva su Instagram, Roseanne si mostra oggi molto dimagrita rispetto ai tempi di Pappa e Ciccia, non trovate?

E voi l’avreste riconosciuta?