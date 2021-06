E’ stata l’insegnante di Amici dalla prima all’ottava edizione: la ricordate? Sono passati più di 10 anni, com’è oggi.

Sicuramente, il talent show più amato e seguito dagli spettatori è Amici di Maria De Filippi; quest’anno, il programma, è arrivato alla sua ventesima edizione. Un’edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a trionfare nella trasmissione dal suo inizio, avvenuto esattamente nel 2001.

Inizialmente, era chiamato Saranno Famosi, e solo in seguito, nella seconda metà del 2003, è stato cambiato il nome, in Amici. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere numerosi allievi, ballerini e cantanti, far parte della scuola più spiata d’Italia. Ma non solo i ragazzi hanno dato tanto al programma, ma anche i professori, divisi in canto e ballo. In questi anni, sono stati tantissimi i maestri di Amici, e molti ad oggi, non sono più presenti nel talent. Adesso, poniamo la nostra attenzione su una delle insegnanti che ha fatto parte della scuola dalla prima all’ottava edizione, lei è Maura Paparo: la ricordate?

E’ stata l’amatissima insegnante di Amici di Maria De Filippi: com’è oggi a distanza di tanti anni

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto il piacere di vedere centinaia e centinaia di ragazzi, divisi in cantanti e ballerini. Ovviamente, a seguirli sono stati i vari insegnanti presenti, di ballo e di canto.

Sono stati davvero tantissimi e oggi, molti non fanno parte più della scuola, ma hanno continuato a lavorare fuori. A tal proposito, non possiamo non citare lei, una delle insegnanti più amate ed apprezzate di Amici: stiamo parlando di Maura Paparo e ha insegnato hip hop nella scuola, dalla prima all’ottava edizione, esattamente dal 2001 al 2008-2009. Ballerina, Coreografa e insegnante, ci ha avvolti con la sua passione, trasmessa agli stessi allievi. La domanda che, però, sorge spontanea è: sapete com’è diventata a distanza di tanti anni? Osservate voi in basso.

Cosa ne pensate? La maestra non sembra affatto cambiata, è sempre bellissima! Nella foto che vi abbiamo mostrato, è insieme a Agata Reale, un’ex allieva del talent. Andando a curiosare sul suo profilo instagram è possibile comprendere che oggi, la Paparo insegna nella sua scuola.