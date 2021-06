La casa Di Lorella Boccia e Niccolò Presta è pazzesca: il ‘dettaglio’ non passa inosservato.

L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, dove Lorella Boccia è entrata come ballerina, nella dodicesima edizione. L’ex allieva è riuscita ad arrivare alla fase Serale, ma non a posizionarsi sul podio. Infatti, quell’anno, il talent è stato vinto dal rapper Moreno.

In questi anni, Lorella, una volta fuori dalla scuola, ha raggiunto tantissimi traguardi. Ha ricevuto subito dopo un importantissimo ruolo: ha ballato nel film Step up, e in seguito, nel 2018, è tornata ad Amici, in veste di conduttrice del daytime e di professionista. Sappiamo, la ballerina si è sposata con Niccolò Presta, nel 2019, ed è adesso, in dolce attesa. Per questo, vi chiediamo, avete mai visto la sua casa? E’ pazzesca!

Lorella Boccia e Niccolò Presta, avete mai visto la loro casa? E’ bellissima, con dettagli da togliere il fiato

Lorella Boccia, dopo il successo ottenuto dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi non si è certamente fermata; la carriera dell’ex allieva è davvero pienissima ad oggi, nonostante la sua giovane età. Ritornata nel 2018 in veste di conduttrice del programma nel daytime e di professionista, da alcuni mesi, non è presente, dato che, ha dedicato il suo tempo ad altro.

Infatti, Lorella ha iniziato a muovere i primi passi come conduttrice. Ma non solo questo, perchè, ormai è noto, la bellissima ballerina è in dolce attesa, e presto sarà mamma di una bambina. Sappiamo molto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, ma conosciamo proprio tutto di lei? Avete mai visto la sua splendida casa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)



E’ bellissima, vero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)



Come potete osservare, ha una piscina in giardino, e che giardino: è un vero incanto, non trovate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)



Impossibile non notare i dettagli, tutti particolari, ed è impossibile non notare la felicità di Lorella, insieme a suo marito.