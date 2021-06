Magnifico annuncio per tutti i fan di Alessandro Cattelan: il conduttore, a grande sorpresa, tornerà in tv, su Rai Uno! Ecco la notizia che in molti stavano aspettando.

E’ il portale Tv Blog a rivelare che nella giornata di martedì 22 giugno 2021 sono stati presentati i palinsesti Rai riguardanti la prossima stagione. Quella 2021/2022 ci auguriamo tutti, sarà una stagione di ripresa e rinascita: l’Italia e tutto il mondo, e così tutti i settori, hanno sofferto a causa dell’emergenza Covid. Speriamo che gli show potranno presto ospitare maggior numero di pubblico e regalare emozioni ed intrattenimento dal vivo! Ma cosa è stato deciso dalla Rai? Ci sono tantissime novità.

Alessandro Cattelan, è ufficiale: la notizia che in molti stavano aspettando

La Rai ha scelto anche lui come volto per la prossima stagione, 2021/2022. Parliamo di Alessandro Cattelan! Il celebre conduttore a capo per tanti anni di X Factor Italia e di E poi c’è Cattelan, piomberà prossimamente su Rai Uno!

Il 18 ed il 25 settembre andrà in onda, fa sapere Tv Blog, Da Grande, il nuovo show del bravo e simpatico presentatore. “Sarà uno show dove si canta, si balla, ci si traveste, ci si diverte, si parla, si solleva anche un pensiero. Vogliamo essere come il goccio di grappa nel caffè, che ti rende un po’ alticcio e ti porta a far qualcosa oltre il solito perchè sei a tuo agio” sono state le parole del conduttore a Repubblica.

Programmazione Rai

E dunque sono stati presentati i palinsesti Rai: oltre alla novità Cattelan, cosa ci aspetta nella prossima stagione? Leggiamo su Tv Blog che il 2 ed il 9 ottobre Amadeus sarà al timone di Anni ’60, ’70 e ’80 e Ballando con le stelle partirà il 16 ottobre. I Soliti Ignoti – Il Ritorno in access prime tornerà dal prossimo 13 settembre, E’ sempre mezzogiorno, nel daytime, partirà nello stesso giorno!