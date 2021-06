Annalisa Minetti parla degli occhiali che le hanno permesso di leggere e riconoscer le persone.

Annalisa Minetti ospite della trasmissione Domenica Live, il 23 maggio, ha raccontato di un periodo felice per lei. L’artista sta utilizzando degli occhiali speciali e nel programma ha spiegato i benefici che ritrae da questo uso.

Ai microfoni di Barbara D’Urso, si è raccontata, parlando della speciale tecnologia. Questi sono muniti di un dispositivo che le permettono di essere utilizzati anche offline. La gioia di Annalisa è evidente fin da subito, ed in trasmissione ha raccontato quanto le permettano di essere autonoma questi occhiali.

Annalisa Minetti, straordinario: “Leggo e riconosco le persone”

“Grazie a questi occhiali sono tornata a essere assolutamente autonoma. C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e in poco tempo elabora il prodotto che ha davanti, legge e lo fa in maniera autonoma. Non sei tu a dover dire: ‘Voglio leggere’. E riconosce soprattutto i volti delle persone care. Io mi sono emozionata una cifra”, ha spiegato la cantante.

A fare una sorpresa ad Annalisa sua madre, e qui, la cantante ha tolto gli occhiali sotto l’invito di Barbara D’Urso ed è scoppiata a piangere per la gioia; infatti, non si aspettava di ricevere una tale sorpresa. Qui, Minetti ha spiegato che se avesse avuto gli occhiali, questi le avrebbero detto dell’entrata della donna: “Mi dà una sensazione di essere autonoma”, ha raccontato felice Annalisa. Un vero miracolo per lei, finalmente sente di poter essere autonoma.