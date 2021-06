Era la dolcissima Ashley ne “Willy, il principe di Bel Air”, la ricordate? Sono trascorsi 25 anni, eccola come la ritroviamo oggi.

Tra i tanti personaggi che rendevano speciale la sitcom “Willy, il principe di Bel Air”, c’era anche lei. Stiamo parlando proprio della giovanissima e simpaticissima Ashley. Figlia minore di Philip Banks, la ragazza ha catturato l’attenzione dei telespettatori per la sua enorme bellezza e dolcezza. Chi è non è affatto rimasto impressionato da queste doti? Decisamente nessuno, ne siamo certi. Ebbene. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventata oggi? Proprio recentemente, vi abbiamo parlato del simpaticissimo Carlton e dei suoi mitici balletti, ma cosa sappiamo della giovanissima Ashley?

Sono trascorsi esattamente 25 anni dall’ultima puntata de “Willy, il principe di Bel Air”, lo sappiamo benissimo. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la splendida Ashley? Ebbene: ad oggi, Tatyana Ali ha ben 42 anni. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima! Cerchiamo di capire ogni cosa da vicino, però!

Era la piccola Ashley ne “Willy, il principe di Bel Air”, ricordate? Com’è oggi a 42 anni

Dimenticare la simpaticissima Ashley de “Willy, il principe di Bel Air” è davvero impossibile, avete pienamente ragione! Sia per la sua immensa simpatia e sia per la sua straordinaria bellezza, l’attrice è stata una delle più amate ed apprezzate della sitcom statunitense. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata nel corso degli anni? Appurato che sono trascorsi esattamente 25 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di sapere cosa fa oggi e, soprattutto, com’è cambiata nel tempo?

Dopo il magnifico e straordinario successo di “Willy, il principe di Bel Air”, la splendida Ashley ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Che siano film cinematografici o anche televisiva, la bellissima Tatyana Ali è stata la colonna portante di tantissimi altri progetti di successo. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia parallelamente intrapreso anche la carriera da cantante. Sia nel 1998 che nel 2008, infatti, ha pubblicato due album discografici.

Com’è diventata? Da non credere. Guardate un po’ qui:

Davvero bellissima, vero? Tatyana Ali, infatti, è la stessa ed identica persona di quando interpretava Ashley. Siete d’accordo?