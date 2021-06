Il famoso attore è irriconoscibile sul red carpet: è diventato obeso a causa delle scene del prossimo film in cui sarà protagonista. Non è questo l’unico motivo del suo cambiamento.

I fan del celebre attore sono rimasti senza parole. Parliamo di Brendan Fraser, divenuto famoso per aver interpretato Rick O’Connell nei tre film colossal de ‘La mummia’. E’ stato nel cast di Scrubs, la serie tv americana, e di tantissimi altri famosi film come Crash – Contatto fisico, Inkheart – La leggenda del cuore d’inchiostro. Negli ultimi giorni Brendan è comparso avanti alle telecamere: sul tappeto rosso per il film ‘No Sudden Move’, nel quale ha recitato al fianco a Benicio Del Toro, Jon Hamm e Don Cheadle, ha lasciato tutti di stucco. Il suo peso è aumentato di gran misura.

Diventa obeso per le scene del film, il famoso attore è irriconoscibile: “Ho distrutto il mio corpo”

Brendan Fraser sul red carpet del suo ultimo film è davvero irriconoscibile. Il celebre attore ha preso molti kili tanto da aver lasciato di stucco tutti i fan e le persone presenti. Dietro al cambiamento del fisico di Brendan ci sarebbe anche la parte del nuovo film di Darren Aronofsky, The Whale: la storia è incentrata infatti su un insegnante gravemente obeso e solitario che cerca di riconnettersi con la figlia teenager. Eccolo:

Non è solo questo. Brendan Fraser negli ultimi anni ha sofferto non poco. I suoi ruoli nei film d’azione che l’hanno visto protagonista hanno messo a dura prova il suo corpo: si legge che per 7 anni è stato spesso in ospedale per riparare danni causati dalle acrobazie del cinema. Inoltre, anche se oggi recita ancora, la sua vita professionale è cambiata dopo La Mummia del 2008. Le sue ‘ferite’ sono state causa del suo allontanamento dalle luci dei riflettori. Ma quali ferite? L’attore non solo avrebbe subito molestie sessuali dall’ex Presidente della Hollywood Foreign Press Association, ma ha divorziato dalla sua ex moglie ed ha perso su amadre, nel 2016. Gli ultimi sono stati anni duri per il celebre attore.