La bravissima giornalista ha raccontato in un’intervista ad Oggi diversi retroscena sulla sua vita privata che pochi conoscevano.

La conosciamo nel suo ruolo impeccabile di giornalista su La7, ma non tutti conoscono la sua vita privata, al momento molto felice accanto all’uomo che ha incontrato quattro anni fa.

Parliamo di Myrta Merlino, che in un’intervista al settimanale Oggi ha raccontato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’attuale compagno, l’ex calciatore Marco Tardelli. Un amore che le ha cambiato la vita a quanto pare: “L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata”, ha detto al noto settimanale.

La giornalista cinquantaduenne ha poi confessato di non riuscire a stare lontana dal suo uomo: “Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto”.

Myrta Merlino si è sposata molto giovane, quandlo aveva appena 18 anni e oggi riconosce di non aver capito all’epoca l’importanza di quel passo. “Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni”, racconta la giornalista.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: la giornalista rivela il retroscena sulla loro storia

L’ex moglie di Domenico Arcuri ha raccontato di aver conosciuto Tardelli ad una cena: “Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia”.

Lui però le fece una confessione inaspettata: “Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”, conclude la Merlino.

Complimenti alla splendida coppia!