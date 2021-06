Era un ballerino di Amici 17: com’è oggi l’ex allievo? Stenterete a crederci, osservate qui!

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato quest’anno al suo ventesimo anno. L’edizione appena conclusasi ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere, dopo circa 19 anni dall’inizio del talent. In principio, il suo nome era Saranno Famosi, e soltanto nel 2003, a metà anno scolastico, è stato cambiato il suo nome.

Leggi anche Impossibile non ricordarlo! E’ stato un ballerino di Amici 17: com’è oggi e cosa fa

Sono venti le edizioni, e ovviamente, sono tantissimi gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia. Ad oggi, sarebbe difficile ricordarli tutti, alcuni hanno proseguito il sogno e hanno continuato a migliorare la propria arte, mentre c’è anche qualcuno che ha deciso di cambiare totalmente professione. Oggi, sfogliando l’album, vogliamo porre la nostra attenzione su uno degli allievi che ha fatto parte della scuola: lui è Filippo Di Crosta, lo ricordate? Ecco com’è oggi a distanza di qualche anno.

Lo ricordate ad Amici 17? Era un ballerino bravissimo: com’è oggi e cosa fa

Uno dei programmi più visti e seguiti in assoluto è sicuramente Amici, il talent show ha avuto inizio nel lontano 2001, e da allora, il successo l’ha completamente avvolto. Sono stati tantissimi gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia, e come possiamo immaginare, alcuni hanno continuato a brillare nel canto e nel ballo, mentre altri, hanno deciso di proseguire per altra strada, brillando in ambiti diversi.

Come abbiamo anticipato, sono stati tantissimi i ballerini e cantanti che sono entrati a far parte di Amici, e per questo, ricordarli tutti, è davvero impossibile. Adesso, vogliamo porre la nostra attenzione su uno degli allievi che ha fatto parte della diciassettesima edizione: lui è Filippo Di Crosta, lo ricordate? Riuscì ad arrivare alla Fase Serale, ma non a toccare il podio. Ma com’è oggi Filippo, a distanza di pochi anni?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Di Crosta Official (@filippo.dicrostaofficial)



Osservando lo scatto possiamo dire che l’allievo di Amici è sempre lo stesso, non trovate? Certo, sono passati pochi anni, ma in questo tempo, tutto può cambiare. Andando a curiosare sul suo profilo instagram, si comprende chiaramente che il ballerino ha continuato a danzare e a migliorare il suo talento.