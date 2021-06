È stata un’amatissima ex concorrente di Masterchef 3, la ricordate? Sono trascorsi sette anni da quel momento, eccola oggi.

È uno dei programmi più seguiti ed apprezzati, Masterchef. In onda per la prima volta in assoluto su Cielo nel lontano 2011, il talent culinario ha catturato l’attenzione di tutti i suoi telespettatori in un vero e proprio batter baleno. Sono trascorsi esattamente 10 anni dal suo esordio, eppure il programma di Sky Uno continua ad essere uno dei più seguiti in assoluto. In tutti questi anni, lo sappiamo benissimo, si sono alternati tantissimi vincitori, ma anche concorrenti. Ebbene: una in particolare ha catturato l’interesse di milioni e milioni di telespettatori, la ricordate?

Stiamo parlando proprio di lei: Rachita Karrati, simpaticissima concorrente di Masterchef 3. Ebbene. Sono trascorsi esattamente sette anni dalla sua partecipazione e dalla vittoria di Francesco Federico Ferrero, medico nutrizionista, ma com’è cambiata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Ricordate Rachida di Masterchef 3? La ritroviamo così dopo 7 anni

È stata una concorrente di Masterchef 3, Rachida Karrati. La ricordate? Con la sua immensa simpatia, parlantina e la sua sensibilità d’animo, la simpaticissima cuoca ha riscosso un successo davvero immediato. Non è un caso, infatti, se, una volta uscita dal talent culinario, la Karrati ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. La ricordate, infatti, a L’isola dei Famosi? Impossibile dimenticarlo, avete ragione! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata nel corso degli anni? E, soprattutto, cosa fa oggi dopo il programma? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli.

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Rachida abbia scelto una strada letteralmente lontana dal piccolo schermo, ma pur sempre dedicata alla sua più grande passione: la cucina. La sua bacheca social, infatti, è ricco di scatti che immortalano i suoi capolavori. L’ultimo, ad esempio, risale al 28 Febbraio scorso. E mostra al suo pubblico una deliziosa torta che solo a guardarla fa venire l’acquolina in bocca.

Com’è cambiata, invece? Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto. E, vi assicuriamo, è letteralmente identica a quando era a Masterchef 3. Guardare per credere!

Vi piacerebbe rivedere Rachida sul piccolo schermo?