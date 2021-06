Dramma Assurdo per Al Bano: una tragedia indicibile, da brividi

Dramma assurdo per Al Bano: l’artista l’ha raccontato a Domenica In: una tragedia indicibile.

Al Bano è sicuramente uno degli artisti del panorama musicale più amato e apprezzato in assoluto. Spesso è ospite di diverse trasmissioni e proprio qualche tempo fa, abbiamo avuto il piacere di ascoltare la sua intervista a Domenica In, dove ai microfoni di Mara Venier si è raccontato, toccando anche il tema coronavirus, e raccontando come ha vissuto il periodo di pandemia.

Leggi anche Al Bano diventa nonno, gioia immensa: la notizia è appena arrivata

Qui, in trasmissione, il cantante ha cercato di dire la sua opinione, parlando alla conduttrice. Ha espresso massima solidarietà agli artisti che hanno vissuto questo periodo fermandosi, e non potendo proseguire nel proprio lavoro. Ma non solo, Al bano ha anche fatto una confessione molto triste, raccontando del dramma vissuto.

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato–> regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Al bano, dramma assurdo: la tragedia vissuta dal cantante

Domenica In è un programma condotto dalla bellissima e bravissima Mara Venier, dove, ogni domenica, sono numerosi gli ospiti che arrivano in trasmissione e ai microfoni della conduttrice si raccontano.

Leggi anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano confessa: “Non era piacevole”, inedito retroscena sul passato

Qualche mese fa, ospite della Venier è arrivato l’amato artista Al Bano che, nello studio di rai Uno, ha raccontato come ha vissuto questo ultimo anno, colpito dall’emergenza sanitaria a causa della diffusione del coronavirus. Ed è proprio qui che, l’artista ha raccontato apertamente il dramma vissuto. Infatti, il cantante di Cellino San Marco ha riportato ai microfoni di Mara di aver subito tre difficili lutti: ha perso tre sue cugine a causa del Covid-19.

“Le ho perse in un mese, si erano infettate tra di loro e sono morte“, ha riportato Al bano. Una dolorosa confessione fatta nello studio di Domenica in. Un modo questo, anche per mandare un messaggio importante a tutte le persone, di essere attenti e di non sottovalutare il virus.