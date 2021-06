Elisabetta Canalis torna in Italia e, secondo Novella 2000, ci sarebbe per lei una grossa novità all’orizzonte: di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis vive ormai da tempo negli Stati Uniti dove ha costruito una bellissima famiglia insieme a suo marito, il chirurgo Brian Perri. I due vivono per l’esattezza a Los Angeles ed hanno una bambina di 6 anni, Skyler Eva.

Proprio negli Usa l’ex velina s sarebbe rincontrata con Maddalena Corvaglia, sua collega ai tempi di Striscia la Notizia, con la quale c’è stata una lunga amicizia oggi purtroppo interrotta. Pare che la rottura risalga proprio al periodo in cui entrabe si trovavano in America, ma nessuna di loro ha mai spiegato nei particolari cosa le abbia fatte allontanare. Ad ogni modo, ora Elisabetta è tornata in Italia e pare che al di là degli affetti familiari, il motivo del suo ritorno sia legato anche ad una novità professionale in ballo. E’ Novella 2000 a lanciare l’indiscrezione.

Elisabetta Canalis, grossa novità per lei in Italia: cosa potrebbe accadere

Secondo il noto settimanale diretto da Roberto Alessi, Elisabetta Canalis potrebbe condurre un programma. Proprio così, l’amatissima ex velina prenderebbe le redini di Vite da Copertina, rotocalco su TV8 che tratta di gossip e di moda. In questi anni il programma è stato condotto da vari volti noti dello spettacolo come Alda D’Eusanio, Eleonoire Casalegno, Giovanni Ciacci, Rosanna Cancellieri.

Si tratta di una notizia, non ancora confermata, che renderebbe felicissimi i fan italiani che non hanno mai perso di vista Elisabetta, continuando a seguirla con affetto sui social.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vederla in Vite da Copertina?