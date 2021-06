Impossibile non ricordarlo, è stato Xander in Buffy l’Ammazzavampiri: ecco com’è a distanza.

L’abbiamo amata e seguita, Buffy L’Ammazzavampiri è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 1997 al 2003. La protagonista della serie è Buffy Summer, una ragazzi di Los Angeles a cui viene affidato il compito di cacciare i vampiri, demoni e le forze del male che si apprestano ad infestare il mondo. Ovviamente, intorno alla personaggio che ha fatto il centro della serie ci sono stati anche altri protagonisti.

Leggi anche Ricordate Cordelia Chase in Buffy? Oggi l’attrice ha 50 anni ed è così

Vi ricordate il personaggio di Xander? Un ragazzo che a scuola non era molto popolare, e insieme alla sua classe di amici appartiene al gruppo meno visto all’interno dell’ambiente scolastico. Ma la sua vita cambia, quando, appunto, entra in scena Buffy, che arriva nella sua medesima scuola. Xander, è stato interpretato dall’attore Nicholas Brendon. Oggi, dall’ultima stagione della serie trasmessa in Italia sono passati circa 17 anni, come sarà divenuto Brendon?

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM, per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui!

Era Xander nella serie famosissima Buffy L’Ammazzavampiri: com’è oggi a distanza di 17 anni?

Buffy l’Ammazzavampiri è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 1997 al 2002-2003, mentre in Italia abbiamo avuto modo di seguirla dal 2000 al 2004-2005. La serie ha visto al centro dell’attenzione la protagonista, appunto, Buffy, a cui è stato affidato il compito di dare la caccia a vampiri, demoni e le forze del male che si presentano.

Leggi anche Era l’affascinante e magnetico “Spike” in “Buffy”: com’è oggi James Marsters, lo riconoscete?

Altri personaggi hanno fatto parte della serie, e come dimenticare lui, Xander , interpretato dall’attore Nicholas Brendon. Adesso, sono passati circa 17 anni dall’ultima stagione della serie andata in onda in Italia: come sarà diventato l’attore? Osservate voi stessi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicholas Brendon (@nicholasbrendon)



Cosa ne pensate? Brendon ha cambiato un po’ look, infatti, appare con capelli più lunghi. Oggi, l’attore ha circa 50 anni, e se li porta benissimo, non trovate?