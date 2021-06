Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici 20 una nuova meravigliosa avventura per la ballerina: ora è ufficiale.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa da circa un mese, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad essere super seguiti dai fan. In particolare lei, Giulia Stabile, la vincitrice assoluta di questa edizione. La prima ballerina donna a trionfare nella trasmissione di Canale 5, dove ha conquistato tutti col suo talento innegabile, ma anche con la sua solarità. Ha conquistato anche Sangiovanni, secondo classificato, col quale ha iniziato una storia d’amore proprio all’interno del programma.

Ebbene, per i fan della ballerina è in arrivo una meravigliosa notizia. Una notizia che riguarda il futuro della vincitrice di Amici 20. Pronti ad impazzire dalla gioia? Ecco dove la vedremo molto presto in tv.

Giulia Stabile torna in tv dopo la vittoria ad Amici 20: ecco dove la vedremo, ora è davvero ufficiale

Tutti pazzi per Giulia Stabile! La ballerina vincitrice di Amici 20 è un vero e proprio vulcano di simpatia: i fan sono letteralmente innamorati di lei. E proprio per i fan è in arrivo una notizia meravigliosa. Una notizia che era nell’aria già da un po’, ma che ora sembra essere davvero ufficiale: Giulia tornerà nello studio di Amici 21 come ballerina professionista! A riportare la notizia è l’account “Amici News”, che cita l’intervista di Giulia e Sangiovanni a Vanity Fair.

Come spesso accade ai ballerini più in vista delle edizioni precedenti, anche Giulia tornerà in quella successiva, ma in un ruolo del tutto nuovo. A lei, quindi, spetterà esibirsi in studio per mostrare ai nuovi allievi le coreografie da eseguire nel corso delle puntate.

Insomma, una notizia meravigliosa per i numerosi fan della ballerina, che continuano a seguirla e supportarla anche al termine di Amici 20. E voi, siete felici di rivederla anche nella prossima edizione?