Giuseppe Di Tommaso, chi è il giornalista che ha trovato il piccolo Nicola

Chi è Giuseppe Di Tommaso, il giornalista Rai che ha trovato il piccolo Nicola, scomparso da casa a Palazzuolo sul Senio.

Questa mattina una buona notizia ha dato il buongiorno a tutti. Il bambino scomparso da casa a Palazzuolo sul Senio è stato ritrovato vivo a circa tre kilometri dalla sua abitazione. E’ stato un giornalista Rai a permettere il ritrovamento di Nicola: risalendo verso la casa ha sentito rumori e lamenti. Il bambino era in fondo ad una scarpata, a ridosso della strada, profonda una 50ina di metri. Il piccolo di 21 mesi è stato recuperato da un carabiniere ed ha così potuto riabbracciare la sua mamma. Ma chi è l’uomo che ha sentito da lontano dei rumori ed ha permesso a Nicola, poi, di essere trovato? E’ Giuseppe Di Tommaso, un giornalista de La Vita in Diretta.

Giuseppe Di Tommaso, chi è il giornalista che ha ritrovato il piccolo Nicola

Il giornalista Giuseppe Di Tommaso si guardava intorno quando ha sentito rumori e lamenti. L’inviato Rai ha raccontato di aver sentito la voce di Nicola che chiamava la mamma. E’ stata una grande emozione per il giornalista ritrovare il piccolo scomparso.

Giuseppe Di Tommaso è il giornalista de La Vita in Diretta: era arrivato da poche ore nell’area del Mugello per raccontare la storia del piccolo Nicola ai telespettatori di Rai Uno. Originario di Tursi, in provincia di Matera, è approdato in Rai nel 1998. Ha collaborato con la Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, è stato inviato di Rai Uno per il Festival di Sanremo e per i David di Donatello. Ha vinto inoltre anche diversi riconoscimenti come il Premio Letterario Carlo Levi, La Torre d’Oro, il Premio Associazione no Aids onlus.

Dopo quanto accaduto oggi, è diventato anche un vero e proprio eroe!

Ecco il suo racconto in un’intervista di pochi minuti fa: