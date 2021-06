Ai tempi di “Lizzie McGuire” il dolce e timido “Gordo” fece innamorare il pubblico: eccolo oggi, incredibile, lo riconoscete?

Lizzie McGuire è stato un format amatissimo prodotto da “Disney Channel” con protagonista la bellissima e talentuosa Hilary Duff. La trama semplice e accompagnata da intermezzi divertentissimi in versione cartone animato della protagonista riuscivano a divertire e appassionare il pubblico. Stagione dopo stagione, le storie di “Lizzie”, i suoi problemi scolastici, i primi batticuori, sono diventati un po’ le storie di ognuno di noi. A completare il quadro c’erano i genitori della protagonista e i suoi inseparabili amici, Gordo e Miranda. Proprio il dolce e timido Gordo, da sempre innamorato di Lizzie, divenne uno dei personaggi preferite dei telespettatori: eccolo oggi, riuscite a riconoscerlo?

Era “Gordo” in “Lizzie McGuire”: eccolo oggi, incredibile!

Adam Lamberg ha interpretato il dolce Gordo non solo nella serie originale, ma anche nel film “Lizzie McGuire – Da liceale a popstar”. Originario di New York, classe 1984, l’artista si è laureato a Berkley e pare che al momento lavori all’Irish Arts Center.

L’attore non ha continuato a lungo la sua carriera nel cinema e nella tv dopo la fortunatissima serie che lo ha reso celebre. Negli ultimi anni si è parlato a lungo di un “Revival” di Lizzie McGuire in cui Adam Lamberg avrebbe dovuto riprendere il ruolo che lo ha reso amatissimo dal pubblico. Purtroppo, alla fine l’idea è stata accantonata. Nonostante questo, abbiamo avuto modo di rivedere “Gordo” in compagnia di “Lizzie” come testimonia un magnifico scatto pubblicato sul canale Instagram ufficiale di “Disney+”. Curiosi di vedere com’è diventato l’indimenticabile attore? Ecco la foto tutta per voi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)

Riuscite a riconoscerlo? Adam Lamberg è di certo cresciuto, ma il suo sorriso è rimasto lo stesso dei tempi di “Lizzie McGuire”. Per i fan è stata una grande emozione rivedere lui e la splendida Hilary Duff insieme!