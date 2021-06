Ricordate la scelta di Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne? Vi spolveriamo la memoria: chi era lui e com’è andata a finire la loro storia.

Uomini e Donne ha sempre regalato grandi emozioni. Persone di tutte le età sono entrate in quello studio ed hanno lasciato un segno. Nell’ultima stagione, 2020/2021, sulla famosa sedia rossa si è seduta la bella Sophie Codegoni, oggi al centro del gossip per la sua presunta relazione con Fabrizio Corona. Ma siete qui per conoscere qualche dettaglio sulla bellissima giovane che conquistò, soprattutto, Maria de Filippi? Il suo percorso a Uomini e Donne si concluse con un’emozionante scelta. Ricordate chi era lui?

Uomini e Donne, ricordate la scelta di Sophie Codegoni? Come è andata a finire

Sophie Codegoni è stata la tronista di Uomini e Donne nella stagione 2020/2021: il suo è stato un percorso piuttosto tranquillo, ha conosciuto diversi ragazzi ma uno solo l’ha conquistata. Parliamo di Matteo Ranieri: la scelta è stata davvero emozionante ma la loro love story non è durata a lungo. La troppa distanza dovuta al lockdown li ha fatti allontanare: la loro storia era appena iniziata e le regole imposte dall’emergenza sanitaria non hanno permesso alla coppia di unirsi ancor di più, di conoscersi, senza le telecamere. E così, in lacrime, Sophie poco dopo la fine del programma annunciò la rottura da Matteo.

Oggi sembra averci messo una pietra sopra: secondo i rumors che circolano sul web, Sophie Codegoni avrebbe iniziato una relazione con Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha ricevuto un controllo della polizia durante la notte perchè accusato di ‘schiamazzi notturni’. In casa, secondo quanto riporta il web, c’era anche Sophie e Corona l’avrebbe presentata alla polizia come “E’ la mia fidanzata, convivente”.

Non ci sono conferme dai diretti interessati: la verità salirà, senza dubbio, a galla.