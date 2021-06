E’ stata la corteggiatrice di Uomini e donne, tanti anni fa: la ricordate? Ecco com’è oggi.

Uomini e donne è un programma che ha avuto il suo inizio nel 1996, ideato e condotto dalla bellissima Maria De Filippi. All’inizio, non aveva le stesse modalità di oggi, e col tempo ha subito delle modifiche. Lo scopo della trasmissione è quello di trovare l’amore. I protagonisti sono tronisti e troniste, e dalle scale scendono ragazzi e ragazze pronti a corteggiare coloro che si trovano sul trono, in caso, ovviamente, di interesse.

In questi anni, un numero incredibile di tronisti ha fatto parte di Uomini e donne con a seguito corteggiatori e corteggiatrici. Tutti sono rimasti nella storia della trasmissione, e ancora oggi, sono ricordati per il percorso vissuto. La foto che vi abbiamo mostrato poco prima, è di una amatissima corteggiatrice, che è entrata per ben due volte: ricordate Amalia Roseti? Impossibile dimenticarla, i colpi di scena hanno contraddistinto l’esperienza.

Uomini e donne, ricordate la corteggiatrice Amalia Roseti? Ecco com’è oggi a distanza di 15 anni

Programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, nel tempo, dall’inizio della sua messa in onda ha subito diversi cambiamenti. Il debutto è avvenuto nel 1996, e pochi anni più tardi, esattamente nel 2001, il format è divenuto un programma per incontri, dove tronisti e corteggiatrici si conoscono, per cercare di capire se possa nascere l’amore.

Sono stati numerosi i protagonisti che hanno vissuto una indimenticabile esperienza all’interno di Uomini e donne, e molti sono rimasti nella storia della trasmissione. Come vi abbiamo riportato poco fa, nella foto che vi abbiamo mostrato sopra, è presente la bellissima corteggiatrice Amalia Roseti: la ricordate? Impossibile dimenticarla! Il motivo? La prima volta, ricorderemo, alla scelta finale, di Luca Dorigo, la sua risposta fu ‘no’.

Ma il colpo di scena avvenne dopo, quando, Maria De Filippi decise di dare una seconda possibilità al tronista. E cosa è accaduto? Amalia ritornò in veste di corteggiatrice e fu ancora una volta lei la scelta del tronista e questa volta, ci fu il lieto fine. Adesso, sono passati circa 15 anni, com’è divenuta oggi? Osservate voi in basso!

Cosa ne pensate? Amalia non sembra affatto cambiata, non trovate? E’ bellissima, bisogna ammetterlo!