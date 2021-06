Temptation Island 2021 sta per partire, svelati i tentatori e le tentatrici di questa edizione: c’è anche un ex volto di Uomini e Donne.

Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo all’ottava edizione di Temptation Island. A partire da Mercoledì 30 Giugno, e molto probabilmente per circa sei puntate, Filippi Bisciglia sarà al timone di un nuovo viaggio nei sentimenti. Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: ne vedremo davvero delle belle!

Nei giorni scorsi, come raccontato anche in diversi nostri articoli, sono state ampiamente svelate le sei coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2021, ma chi sono, però, i tentatori e tentatrici? Proprio qualche ora fa, la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha condiviso le loro prime immagini. Volete saperne di più? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo, tra il “parterre” maschile c’è anche un ex volto di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Scopriamolo!

Temptation Island 2021, chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione: c’è anche lui

Oltre alle sei coppie che, anno dopo anno, decidono di mettere alla prova il loro sentimento, anche le tentatrici e i tentatori giocano un ruolo piuttosto determinante a Temptation Island. In fondo, lo sappiamo benissimo: sono proprio loro che portano le coppie a separarsi per sempre oppure a decidere di lasciare insieme il programma.

A questo punto, però, ci chiediamo: appurato che da Mercoledì 30 Giugno avrà inizio Temptation Island 2021, siete curiosi di sapere chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione? Ebbene: ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende da questa ultima foto condivisa dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, sembrerebbe che siano in totale 12 ragazze. E 13 splendidi ragazzi. Eccoli qui:

Senza alcun dubbio, avete notato anche lui: l’ex volto di Uomini e Donne. Da quanto mostrato dalla foto, anche Davide Basolo, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, è uno dei tentatori di questa edizione di Temptation Island 2021.

Noi non vediamo l’ora che arrivi Mercoledì 30 Giugno. Voi?