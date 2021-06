Temptation Island, l’amatissima protagonista della trasmissione di Canale 5 è diventata mamma: gioia immensa per la coppia.

Manca sempre meno ad una nuova, scoppiettante, edizione di Temptation Island. La prima puntata della trasmissione andrà in onda mercoledì 30 giugno e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti. Ma in attesa di scoprire tutte le novità di quest’anno, i fan continuano a seguire anche le vicende dei protagonisti delle passate edizioni del docu reality targato Maria De Filippi.

Ebbene, proprio qualche ora fa è arrivata una splendida notizia che riguarda una delle “fidanzate”, che aveva partecipato al programma qualche anno fa, con il suo ormai ex compagno. L’amatissima protagonista di Temptation è diventata mamma della sua prima bambina! Scopriamo insieme i dettagli.

Che gioia per l’amatissima protagonista di Temptaton Island: Roberta Mercurio è diventata mamma

Una meravigliosa notizia che è arrivata proprio nella tarda serata di ieri: Roberta Mercurio è diventata mamma! Fiocco rosa per l’ex protagonista di Temptation Island, che aveva partecipato al programma con il suo allora fidanzato Flavio Zerrella. Niente lieto fine per la coppia, che dopo la trasmissione decise di separarsi. Acqua passata, ormai: oggi nel cuore di Roberta c’è lui, il calciatore Luca Caldirola, papà della piccola appena nata.

Una gioia immensa per la coppia, che qualche ora fa si è mostrata con un selfie su Instagram, ringraziando tutti per gli auguri ed i messaggi d’affetto ricevuti. “Siamo distrutti, tornati in camera da pochissimo. Domani siamo con voi”, scrive Roberta nelle sue stories.

In attesa di scoprire il nome della piccola, che sembra essere ancora top secret, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori. Auguri mamma Roberta e papà Luca!

Temptation Island, anche Flavio Zerrella sta per diventare papà

Roberta Mercurio ha partecipato a Temptation Island con Flavio Zerrella. Anche lui, oggi, ha ritrovato l’amore con Nunzia Sansone. Anche quest’ultima aveva partecipato a Temptation, col suo allora fidanzato Arcangelo, e anche per lei niente lieto fine. I due si sono conosciuti diverso tempo dopo fuori dal programma e dal loro amore sta per nascere una dolcissima femminuccia!