Ai suoi esordi era così, oggi sono trascorsi ben 22 anni e sapete com’è diventata? Resterete impressionati

La donna che vedete nella foto è una cantante famosissima e ai suoi esordi era proprio così. Sono passati ben ventidue anni e sapete oggi com’è diventata? Di seguito vi diciamo di chi si tratta e soprattutto vi facciamo vedere com’è oggi la cantante. Resterete totalmente sbalorditi.

Ai suoi esordi era così, com’è diventata oggi

La donna che vedete in foto è Avril Lavrigne. Per chi non la conosce, si tratta di una cantante canadese di fama internazionale. Ha raggiunto il successo a livello mondiale nel 2002 con il singolo Complicated, che la permette di diventare un idolo per gli adolescenti di tutto il mondo per via della sua personalità ribelle. Nello stesso anno viene pubblicato il suo album di esordio, Let Go, che vende circa venti milioni di copie nel mondo. La consacrazione, però, avviene con il secondo album, Under My Skin, distribuito in circa dodici milioni di copie e trainato dal successo dei singoli Don’t Tell Me e My Happy Ending. In seguito con il singolo Girlfriend, contenuto nel terzo album, raggiungerà la prima posizione nella Billboard Hot 100.

Dall’inizio della sua carriera ha venduto più di quaranta milioni di album e cinquanta milioni di singoli, diventando la terza artista femminile canadese di maggiore successo in termini di vendite, dietro solo a Celine Dion e Shania Twain. Grazie al suo impatto nella cultura musicale, Avril è stata definita come ‘regina del pop punk’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avril Lavigne (@avrillavigne)

A distanza di ventidue anni, l’artista canadese sembra non perdere la solarità ma soprattutto la bellezza che l’ha sempre contraddistinta sin dai suoi esordi. Avril resta un’anima ‘pop punk’, anche se di recente ha influito di meno sulla musica internazionale. La cantante resta seguitissima sui social, dove conta quasi 10 milioni di seguaci.