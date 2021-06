E’ stato un ballerino di Amici 16, com’è oggi a distanza di pochi anni? Osservate qui!

Amici di Maria De Filippi è arrivato quest’anno alla sua ventesima edizione. Edizione che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, ma a vincere non è stata solo lei, ma anche il talent, perchè gli ascolti sono stati da record. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, sono stati apportati diversi cambiamenti.

Infatti, i ragazzi hanno vissuto l’intero anno scolastico sotto lo stesso tetto, cucinando e pulendo. Questa vicinanza ha portato alla creazione di diversi legami. Come abbiamo detto inizialmente, Amici è arrivato alla sua ventesima edizione, e per questo, in questi venti anni, sono stati davvero tantissimi i ragazzi che hanno fatto parte della scuola. Ricordate il ballerino che vi abbiamo mostrato nella foto in alto, che ha fatto parte della sedicesima edizione?

Il ballerino di Amici 16 oggi si mostra così: lo ricordate allora?

In questi venti anni, Amici ha accompagnato in un lungo percorso di formazione numerosi allievi, cantanti e ballerini. Sono stati centinaia i protagonisti e sarebbe davvero difficile ricordarli tutti. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente un amatissimo ballerino del talent, allievo della sedicesima edizione, nell’anno 2016-2017: lo ricordate?

Lui è Cosimo Barra, il ballerino di danze latino americane che ci ha completamente avvolto con le sue esibizioni, pazzesche, bisogna ammetterlo! Cosimo è arrivato alla Fase serale, ma non riuscì, allora, a toccare il podio. Adesso, a distanza di 5 anni, com’è oggi l’ex allievo?

Avete visto la foto? Cosimo non è affatto cambiato, è vero, sono passati pochi anni, ma tutto può cambiare nel giro di poco tempo. Andando a curiosare sul suo profilo instagram, è possibile vedere diversi video in cui mostra le sue performance. Questo vuol dire solo una cosa, che il bravissimo ballerino non si è mai fermato!