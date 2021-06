Dal 1989 al 1993 interpretò il personaggio di A.C. Slater nel famoso telefilm Bayside School: sono trascorsi quasi 30 anni, eccolo oggi.

Il suo ruolo più famoso è stato quello all’interno della sit-com di fine anni ’80 Bayside School: tutti lo ricordano infatti nelle vesti dell’amico di Zack Morris, interpretato da Mark-Paul Gosselaar.

Leggi anche—–>>>Era la perfida Valerie Malone in Beverly Hills: com’è cambiata la vita di Tiffani Amber Thiessen

Avrete certamente capito che ci riferiamo a Mario Lopez, attore di origini sudamericane che ha prestato il volto al personaggio di Albert Clifford “A.C.” Slater Sanchez. Anche lui alunno del liceo Bayside, Slater è un ragazzo sportivo e un po’ dongiovanni. Non a caso, uno dei capisaldi della serie è la sua rivalità con Zack, che poi si trasformerà in grande amicizia.

Ma che fine ha fatto l’attore Mario Lopez? Com’è diventato oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Slater di Bayside School? Indovinate in quale famosissima soap abbiamo visto l’attore Mario Lopez

Sono passati davvero molti anni e Mario Lopez è diventato anche un noto conduttore tv. Figlio di una coppia messicana, ha recitato anche nella serie Pacific Blue con il ruolo di Bobby Cruz dal 1998 al 2000. Ma non è finita qui! Nel 2006 ha recitato per un periodo in Beautiful nel ruolo del Dr. Christian Ramirez.

Leggi anche—–>>Ricordate Matt Brody in Baywatch? Ecco com’è oggi, resterete di stucco

Annullato il matrimonio con Ali Landry, nel 2010 ha avuto un figlio dalla compagna Courtney Mazza Laine. La coppia poi ha avuto altri due figli e si è unita in matrimonio nel 2012.

Ancora molto seguito su Instagram, Mario Lopez nn è affatto cambiato rispetto ai tempi di Bayside School: conserva infatti lo steso fisico atletico, siete d’accordo?