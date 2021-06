Ricordate Christian Giuffrida di Campioni? Sono trascorsi 15 anni dal reality, oggi lo ritroviamo proprio così: incredibile!

Tra i tanti reality che, in questi lunghissimi anni, si sono alternati sui nostri canali, “Campioni il sogno” è uno di quelli che ha riscosso un successo davvero impressionante. In onda dal 2004 al 2006, il programma permetteva a diversi ragazzi, tutti accomunati dalla passione per il calcio, di poter ampiamente dimostrare le loro potenzialità. E per tre di loro, alla fine del reality, c’era la possibilità di giocare con le squadre più forti del campionato italiano: Juventus, Milano ed Inter. Tra i ragazzi che hanno preso parte al programma, c’è stato anche lui: il giovanissimo Christian Giuffrida.

Quando ha preso parte a “Campioni il sogno”, se ricordate, Christian Giuffrida era davvero giovanissimo, eppure ha riscosso un successo davvero impressionante dopo di esso. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi esattamente 15 anni dal suo esordio nel programma, ma com’è diventato oggi il calciatore? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa!

Christian Giuffrida, lo ricordate? Dopo 15 anni lo ritroviamo così

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: stiamo parlando proprio di Christian Giuffrida. Concorrente, insieme a Giorgio Alfieri, Sossio Aruta e tantissimi altri talenti, il giovanissimo ha dato ampio sfoggio delle sue potenzialità da calciatore. Tanto è vero che, una volta terminato il programma, il buon Giuffrida ha cavalcato la cresta dell’onda. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: sono passati esattamente 15 anni da quando la seconda edizione de “Campioni il Sogno” è giunta al termine, ma com’è diventato oggi Christian? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Purtroppo, in merito a “Christian Giuffrida oggi” abbiamo davvero pochissime notizie. Stando a quanto di apprende dal suo profilo Instagram, sul quale tra l’altro è attivissimo e seguitissimo, sembrerebbe che, seppure appassionato di calcio, il buon romano stia coltivando un’altra sua passione: i viaggio. Come mostrato in un suo recentissimo scatto Instagram, qualche giorno fa si è mostrato in compagnia di una bellissima ragazza bionda a Lisbona. Non sappiamo, però, se vive qui o è un semplice viaggio!

Cosa ci dite? Vi piaceva Christian Giuffrida ai tempi del famosissimo “Cervia”?