Csaba dalla Zorza, l’avete mai vista senza trucco? Lo scatto fa boom di like, è bellissima!

I social fanno parte della nostra quotidianità, non riusciamo a fare a meno di sfogliare instagram, facebook e via dicendo, anche solo per qualche minuto. Il mondo del web si è fatto sempre più spazio nelle nostre vite: condividere, commentare, osservare e tanto altro.

Ovviamente, coloro che sono maggiormente seguiti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che, con profili social di migliaia e migliaia di follower, riscontrano una certa attenzione. Possiamo inserire tra le conduttrici più amate e seguite lei, Csaba Dalla Zorza, che insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi, è al timone di Cortesie per gli ospiti, un programma in onda su Real Time che pone in sfida coppie di amici, fidanzati, conoscenti, nella preparazione di piatti, nozioni di galateo e prove di abilità. Anche Csaba è molto attiva sui social, e a non passare inosservato è stato uno scatto pubblicato nelle ultime ore.

Csaba Dalla Zorza, spunta lo scatto senza trucco: resterete di stucco, è bellissima!

Csaba dalla Zorza insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi è alla conduzione del programma Cortesie per gli ospiti. Una trasmissione che, come abbiamo detto poco prima, mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, che si sfidano con una altra coppia.

Ma ritornando al nostro punto di partenza, vi abbiamo accennato di uno scatto di Csaba, reso noto sul suo profilo instagram. Nella foto appare la conduttrice senza trucco e senza filtri: l’avete mai vista? Non abbiamo altro da aggiungere, è meravigliosa!

Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza)



Come da lei riportato, lo scatto è stato fatto di mattina presto: “Amo le foto senza trucco. Raccontano molto della vera me stessa. Con tutti i difetti e le imperfezioni”, scrive a corredo la bella presentatrice. Cosa ne pensate? Abbiamo le giuste ragioni di dire che Csaba dalla Zorza senza un filo di trucco è bellissima!