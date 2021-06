Era la moglie di Gerry Scotti in Finalmente soli: sapete chi è suo marito? Non tutti ne sono a conoscenza.

Attrice italiana amatissima, Maria Amelia Monti dopo aver conseguito il diploma presso l’accademia di Filodrammatici di Milano, si immerge nel mondo della recitazione. Inizialmente debutta in teatro, per poi arrivare in televisione e al cinema.

Sono state numerose le fiction a cui ha preso parte, tra cui Amico Mio, Amico Mio 2, l’abbiamo vista nella serie Dio vede e provvede e come dimenticarla nella famosa sitcom Finalmente soli, dove ha affiancato il mitico Gerry Scotti. Ebbene, della sua carriera conosciamo molto, ma cosa sappiamo invece di lei? Sapete che ha un marito e che sono insieme da tantissimi anni? Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice romana.

Era la moglie di Gerry Scotti nella famosa sitcom: sapete chi è suo marito?

E’ stata la moglie di Gerry Scotti nella famosa serie televisiva Finalmente soli, dove qui, ci ha letteralmente conquistati con la sua simpatia e il suo talento. Una carriera fatta di successi e tanti traguardi raggiunti. Tantissime sono le fiction a cui ha preso parte, come in Amico Mio, Amico Mio 2, Distretto di Polizia 11, Baciati dall’amore. Per quanto riguarda l’aspetto professionale conosciamo molto della bravissima attrice: ma cosa sappiamo invece della sua sua vita privata?

Sapete che Maria Amelia Monti ha un marito? L’attrice è sposata con Edoardo Erba, famoso drammaturgo e regista. Classe 1964, si è diplomato presso al scuola del Piccolo Teatro di Milano ed è laureato in lettere moderne. La coppia è insieme da tantissimi anni e dal loro amore sono nati due figli, Marianna e Leonardo, e Robel, adottato.

Un amore lungo tantissimi anni.