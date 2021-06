Torna Il pranzo è servito con Flavio Insinna: ma c’è una grossa sorpresa, con lui ci sarà l’amatissima corteggiatrice.

Negli ultimi tempi non si parlava d’altro e finalmente è stata data conferma, torna l’amatissimo e seguitissimo programma Il Pranzo è servito. Lo storico format è divenuto celebre grazie alla conduzione di Corrado Mantoni. Al timone della nuova edizione ci sarà Flavio Insinna che, parlando a Dipiù TV, ha raccontato del nuovo gioco, svelando cosa accadrà.

“Giocheremo semplici e allegri, ritroviamo la ruota, l’inconfondibile sigla, le domande ai concorrenti. Spenderemo il giusto, ci saranno premi congrui con il periodo che stiamo attraversando”, ha svelato il conduttore. Ma proprio nelle ultime ore, è spuntato un video di presentazione del programma, e insieme a Flavio Insinna, ci sarà anche lei: è stata un’amatissima corteggiatrice.

Il Pranzo è servito: con Flavio Insinna ci sarà anche l’ex corteggiatrice di Uomini e donne

Nelle ultime ore, però, è apparso il video di presentazione de Il pranzo è servito, e insieme all’amatissimo conduttore, abbiamo scoperto che ci sarà anche lei ad affiancarlo. Ma di chi stiamo parlando? Ebbene, ad accompagnare Insinna nel format ci sarà Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e donne: la ricordate?

Abbiamo avuto il piacere di vedere Ginevra in veste di professoressa nel seguitissimo programma L’Eredità, e a breve, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00, sarà presente insieme a Flavio Insinna, in Il pranzo è servito. Siete contenti? Noi siamo sicuri che ci riserveranno grande spensieratezza e belle risate.