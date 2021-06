Ha fatto girare la testa a tutti: Sabrina Ferilli ha pubblicato una sua foto del passato davvero sensazionale, ve la mostriamo subito!

Classe ’64, è una delle donne più famose d’Italia. Sabrina Ferrilli è la bella e simpatica attrice e conduttrice televisiva. Ha vinto svariati premi come Nastri D’Argento, un Globo D’Oro, sei Ciak d’Oro e quattro candidature al David di Donatello. La splendida attrice oltre ad aver recitato in tanti celebri film, ha posato per diversi calendari. Sabrina è sempre stata una delle donne più desiderate d’Italia: oggi è meravigliosa, ma la ricordate da giovanissima? E’ spuntata una fotografia del passato che ha infiammato letteralmente i social. L’ha pubblicata lei stessa su Facebook.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Sabrina Ferilli: “Solstizio d’estate”, lo scatto del passato ha lasciato tutti senza parole

Sabrina Ferilli per augurare una buona estate a tutti ha scelto una fotografia del passato che ha infiammato tutti. Non ci pensa il caldo a far sudare tutti, basta guardare questa fotografia spuntata su Facebook nelle ultime ore.

“Solstizio d’estate, buona estate a tutti…

Una foto di me in estate di un po’ di anni fa!” ha scritto come didascalia: siete curiosi di vedere la foto che ha scelto la Ferilli? Beh, resterete senza parole.

Che dire? In questa foto è davvero sensazionale. I fan dell’attrice non hanno potuto fare a meno di commentare con complimenti: “l tuo calendario, avevi 35 anni lo ricordo perché un mio collega lo teneva in bella mostra sulla parete”, “Sempre stupenda. Nn sei mai cambiata. Un abbraccio”, “Corpo statuario” sono alcuni dei pensieri dei suoi fan.

Come dargli torto?

Leggi anche Sabrina Ferilli, incredibile annuncio a sorpresa: succederà a breve, la notizia che aspettavamo da tempo

Sabrina Ferilli, nonostante gli anni avanzati da questa foto del passato, continua ad avere un fascino incredibile e soprattutto un corpo pazzesco. Oggi ha 56 anni ma sembra sempre una ragazzina: leggiamo sul web che per mantenersi in forma segue una semplice dieta mediterranea e si allena molto!