In una sua recente intervista, Sarah Altobello ha spiegato cos’è successo in spiaggia con Tony Toscano: svelato il motivo della lite.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima e vulcanica Sarah Altobello. Entrata a far parte di questo mondo con la web series “The Lady” di Lory Del Santo, la splendida pugliese è entrata nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. Spumeggiante, simpaticissima e con una bellezza davvero più unica che rara, la Altobello si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare ancora di più nel corso della sua recentissima esperienza a L’Isola dei Famosi. È proprio in seguito alla sua partecipazione all’adventure reality di Canale 5 che la showgirl ha catturato ancora di più l’attenzione su di sé.

Intervistata recentemente da “Nuovo”, la splendida Sarah Altobello ha parlato della sua vita privata. Ed, in particolare, si è concentrata su un lite accaduta qualche settimana fa a Milano Marittima con Tony Toscano, suo compagno e manager. Cos’è esattamente successo? Ebbene: da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che c’entri proprio la gelosia!

Sarah Altobello, svelato il motivo della lite con Tony Toscano in spiaggia: cos’è successo

È proprio sulle pagine di Nuovo che, molto probabilmente per la prima volta, Sarah Altobello ha raccontato il motivo del litigio con Tony Toscano avvenuto qualche settimana fa a Milano Marittima. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata l’eccessiva gelosia di lui. Da come raccontato, sembrerebbe che la showgirl sia stata più volte coperta dal suo manager per evitare che occhi di altri uomini la guardassero. “Ha costruito una sorta di baldacchino attorno al mio lettino. E si metteva attorno a me mentre facevo la doccia”, si legge sulle pagine del settimanale.

Insomma, sembrerebbe che la gelosia di Tony Toscano sia piuttosto eccessiva nei confronti della bellissima Sarah Altobello. Questo lato del carattere, però, piacere alla splendida showgirl? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Seppure Sarah ritenga Tony “la sua zona di conforto” ed abbia dichiarato di preferire lui a ragazzi giovani, è anche convinta che con questa gelosia la porterà ad allontanarsi.

