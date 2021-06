La serie televisiva “Criminal Minds” e la squadra di Analisi Comportamentale dell’FBI ci hanno accompagnato per oltre un decennio: ricordate l’affascinante “Derek”, com’è oggi e cosa fa Shemar Moore?

L’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI ci ha accompagnati per oltre un decennio facendo appassionare il pubblico ai suoi casi da cardiopalma. Una serie amatissima che si è conclusa da poco e di cui ancora si parla moltissimo. Un ventaglio di attori eccezionali hanno fatto parte del cast, regalando performance straordinarie e delineando personaggi a tutto tondo dalle mille sfumature. Tra questi, troviamo il talentuoso Shemar Moore che ha prestato il volto all’Agente Derek Morgan: com’è diventato e cosa fa oggi? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli!

Shemar Moore: com’è cambiato e cosa fa oggi?

L’affascinante interprete originario di Oakland è nato nel 1970. Il primo ruolo di rilievo della sua carriera è stato nella celebre soap opera “Febbre d’amore”. Lo abbiamo ammirato poi in “Birds of Prey” e in alcune pellicole cinematografiche. A consacrarlo al successo, però, è stato senza dubbio il ruolo del Detective Morgan in “Criminal Minds”. Shemar Morre ha lasciato la serie nel 2017, ricomparendo come guest star in alcuni episodi nelle stagioni successive. Alla base di questa decisione il desiderio di intraprendere nuove strade e nuovi progetti.

L’attore, infatti, è il protagonista di un’altra serie televisiva recente ma amatissima: “S.W.A.T.”. Dal lontano 2005, quando la prima puntata di “Criminal Minds” è andata in onda, sono passati oltre quindici anni. Siete curiosi di scoprire com’è cambiato l’affascinante e talentuoso interprete? Ecco uno scatto recente condiviso da Shemar Moore tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Lo riconoscete? Sempre affascinante e in magnifica forma fisica, l’attore continua a essere un volto amatissimo del panorama artistico americano. Siamo certi che “S.W.A.T.” continuerà ad avere un grande seguito e che l’attore ci regalerà grandi emozioni proprio come in “Criminal Minds”!